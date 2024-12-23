Глава Духовного управления мусульман получил прокурорское представление за слова о допустимости многоженства

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ внесла представление председателю Духовного управления мусульман России из-за богословского заключения, допускающего многоженство.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в надзорном ведомстве, Генеральная прокуратура установила, что Советом улемов Духовного управления мусульман России принято богословское заключение "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России", разрешающее многоженство при условии равного отношения мужчины ко всем женам.

Источник напомнил, что в соответствии со статьями 38, 72 Конституции РФ семья и институт брака "как союз мужчины и женщины находятся под защитой государства".

"Согласно положениям статьи 1 Семейного кодекса Российской Федерации в Российской Федерации признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях в том числе по религиозной принадлежности", - сказал источник.

По его словам, права граждан в семье могут быть ограничены только на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо "в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и иных граждан".

"При этом в соответствии со статьей 14 Семейного кодекса Российской Федерации не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке. Статьей 15 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" установлено, что религиозные организации действуют в соответствии со своими внутренними установлениями, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, и обладают правоспособностью, предусматриваемой в их уставах", - добавил он.

Источник подчеркнул, что "государство уважает внутренние установления религиозных организаций, если указанные установления не противоречат законодательству Российской Федерации".

"Таким образом, Богословское заключение Совета улемов Духовного управления мусульман России от 17.12.2024 "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России" противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - сказал собеседник агентства.

В этой связи, добавил он, "председателю Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Российской Федерации внесено представление об устранении нарушения закона".