Духовное управление мусульман России отозвало фетву о многоженстве

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Совета улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) Шамиль Аляутдинов заявил об отзыве фетвы, разрешающей религиозное многоженство.

"Совет улемов (...) отзывает фетву", - написал Аляутдинов в своем телеграм-канале, добавив, что "на то Божья воля" и совет "не видит смысла вступать в полемику".

Как сообщалось, Генпрокуратура вынесла представление главе ДУМ РФ Равилю Гайнутдинову за слова о допустимости многоженства. Источник "Интерфакса" в надзорном ведомстве напомнил, что в соответствии со статьями 38, 72 Конституции РФ семья и институт брака "как союз мужчины и женщины находятся под защитой государства".

"При этом в соответствии со статьей 14 Семейного кодекса Российской Федерации не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке. "Статьей 15 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" установлено, что религиозные организации действуют в соответствии со своими внутренними установлениями, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, и обладают правоспособностью, предусматриваемой в их уставах", - добавил собеседник агентства.