Шесть человек погибли при пожаре на ферме в Татарстане

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Тела шести мужчин обнаружили после тушения пожара на животноводческой ферме в Татарстане, сообщает МЧС России во вторник.

В поселке Малореченский на территории животноводческого комплекса загорелся дом для временного проживания рабочих. В помещении находились 39 человек. При тушении пожарные обнаружили тела шестерых мужчин, говорится в сообщении.

Самостоятельно на улицу вышли 33 человека, один из них пострадал, добавили в ведомстве.

Открытое горение было ликвидировано на площади 300 кв.м. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.