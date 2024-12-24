В числе погибших при пожаре на ферме в Татарстане пять граждан Узбекистана

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Среди погибших на пожаре, вспыхнувшем в помещении агрофермы в Татарстане, граждане Узбекистана и России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхозпрода Татарстана.

"Пять мужчин - граждане Узбекистана, один - гражданин России", - сказал сотрудник пресс-службы

Погибшие были работниками хозяйства ООО "Мир".

Дом для временного размещения рабочих в поселке Малореченский Елабужского района загорелся в ночь на 24 декабря. Внутри находились 39 человек, 33 смогли выйти сами. Погибли шесть человек, есть пострадавшие.

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить все помещения в агрофермах республики, которые используются для временного проживания рабочих.