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Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии за шпионаж гражданина США Спектора

Ранее он был осужден за коррупцию по делу экс-помощницы Аркадия Дворковича

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии за шпионаж гражданина США Спектора
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Московский городской суд назначил 15 лет колонии строгого режима бывшему председателю совета директоров группы "Медполимерпром" Евгению (Джину) Спектору за шпионаж, передал корреспондент "Интерфакса".

"Окончательно назначить Спектору наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в приговоре суда.

Также Спектору назначен штраф в размере 14 млн рублей.

Такое наказание фигуранту было вынесено по совокупности с предыдущим приговором, по которому он был осужден за посредничество при даче взятки Анастасии Алексеевой – экс-помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

Спектор признан виновным в шпионаже (статья 276 УК РФ).

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Процесс в Мосгорсуде прошел в закрытом от слушателей режиме ввиду секретности материалов дела. Судом были оглашены только вводная и резолютивная части приговора.

Спектор был задержан в феврале 2020 года по делу о взятках в виде путевок на отдых Алексеевой. В сентябре 2022 года по итогам повторного процесса заключивший сделку со следствием Спектор был приговорен к трем с половиной годам колонии строгого режима за посредничество при даче взятки Алексеевой.

В августе 2023 года Спектор был арестован по делу о шпионаже. Официально о фабуле этого дела не сообщалось.

Мосгорсуд Евгений Спектор Джин Спектор Медполимерпром США
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