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ФСБ раскрыла фабулу дела осужденного в РФ за шпионаж американца Спектора

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила, что осужденный в Москве на 15 лет колонии экс-председатель совета директоров группы "Медполимерпром" Евгений (Джин) Спектор собирал в РФ информацию в интересах Пентагона для создания системы генетического скрининга населения России.

"Американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России", - заявили в спецслужбе в пятницу.

Ранее о фабуле дела Спектора не сообщалось.

В ФСБ заявили, что полученные в результате контрразведывательных и оперативно-розыскных мероприятий, а также следственных действий данные "в ходе рассмотрения в суде нашли свое подтверждение".

"Преступная деятельность Спектора полностью доказана", - сказали в спецслужбе.

Московский городской суд ранее назначил 15 лет колонии строгого режима Спектору за шпионаж.

Также ему назначен штраф в размере 14 млн руб.

Такое наказание фигуранту было вынесено по совокупности с предыдущим приговором, по которому он был осужден за посредничество при даче взятки Анастасии Алексеевой - экс-помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

Спектор признан виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Процесс в Мосгорсуде прошел в закрытом от слушателей режиме ввиду секретности материалов дела. Судом были оглашены только вводная и резолютивная части приговора.

Спектор был задержан в феврале 2020 года по делу о взятках в виде путевок на отдых Алексеевой. В сентябре 2022 года по итогам повторного процесса заключивший сделку со следствием американец был приговорен к трем с половиной годам колонии строгого режима за посредничество при даче взятки Алексеевой.

В августе 2023 года Спектор был арестован по делу о шпионаже.

США ФСБ Джин Спектор
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