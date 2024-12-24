В Татарстане по факту гибели людей при пожаре на ферме возбуждено уголовное дело

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Татарстане возбуждено уголовное дело о гибели шести человек в животноводческом комплексе ООО "Мир", сообщили в региональном управлении СКР.

Дело будут расследовать по нескольким статьям: ч.3 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности), ч.2 ст.293 УК (халатность), ч.1 ст.322.1 УК (организация незаконной миграции), ч.3 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Следствием установлено, что пожар произошел в деревянном бараке, в котором в тот момент находились 39 граждан Республики Узбекистан. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования", - говорится в сообщении.

Ранее Минсельхозпрод Татарстана уточнял, что из шести погибших гражданами Узбекистана были пятеро, шестой - гражданин России.

Помещение для временного размещения рабочих в поселке Малореченский загорелось глубокой ночью. Из 39 человек наружу самостоятельно выбрались 33.