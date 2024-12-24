Поиск

В Татарстане по факту гибели людей при пожаре на ферме возбуждено уголовное дело

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Татарстане возбуждено уголовное дело о гибели шести человек в животноводческом комплексе ООО "Мир", сообщили в региональном управлении СКР.

Дело будут расследовать по нескольким статьям: ч.3 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности), ч.2 ст.293 УК (халатность), ч.1 ст.322.1 УК (организация незаконной миграции), ч.3 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Следствием установлено, что пожар произошел в деревянном бараке, в котором в тот момент находились 39 граждан Республики Узбекистан. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования", - говорится в сообщении.

Ранее Минсельхозпрод Татарстана уточнял, что из шести погибших гражданами Узбекистана были пятеро, шестой - гражданин России.

Помещение для временного размещения рабочих в поселке Малореченский загорелось глубокой ночью. Из 39 человек наружу самостоятельно выбрались 33.

СКР Татарстан Узбекистан Малореченский Минсельхозпрод
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии за шпионаж гражданина США Спектора

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии за шпионаж гражданина США Спектора

Собственники аварийных танкеров с мазутом обязались поднять их и утилизировать

Собственники аварийных танкеров с мазутом обязались поднять их и утилизировать

Российский МИД подтвердил исчезновение двух россиян при крушении сухогруза Ursa Major

Запрет экспорта риса и рисовой крупы из России продлен до 30 июня 2025 года

Запрет экспорта риса и рисовой крупы из России продлен до 30 июня 2025 года

Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море

Духовное управление мусульман России отозвало фетву о многоженстве

Лавров обсудил с президентом Сербии взаимодействие в нефтяной отрасли

Теплоход с углем сел на мель в Ростовской области

После разлива мазута в Керченском проливе обнаружены уже 18 мертвых дельфинов

После разлива мазута в Керченском проливе обнаружены уже 18 мертвых дельфинов

Что произошло за день: понедельник, 23 декабря

Хроники событий
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов175 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2068 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России35 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });