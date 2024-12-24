ЦБ назначил пятого финуполномоченного в службе главного финомбудсмена

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Евгений Писаревский назначен пятым финуполномоченным в службе главного финомбудсмена по решению совета директоров Банка России. Об этом сообщили "Интерфаксу" в службе главного финуполномоченного Юрия Воронина.

Решение о назначении Евгения Писаревского на должность финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций было принято советом директоров Банка России 13 декабря 2024 года, сообщил регулятор.

Согласно федеральному закону от "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" (№ 123-ФЗ), финансовый уполномоченный назначается советом директоров ЦБ по предложению главного финансового уполномоченного сроком на пять лет.

Ранее Евгений Писаревский уже занимал должность финансового уполномоченного в период с сентября 2019 по июнь 2021 года. Тогда совет директоров ЦБ по предложению главного финансового уполномоченного Юрия Воронина принял решение освободить Писаревского от должности 25 июня 2021 года. Предложение было вынесено в связи с его переходом на другую работу.

Как пояснили агентству в службе, таким образом в настоящее время в состав команды финуполномоченных, рассматривающих споры с потребителями на финансовом рынке в досудебном порядке, входят Светлана Максимова, Денис Новак, Виктор Климов, Татьяна Савицкая и Евгений Писаревский.