В I чтении принят проект об изменении правил возврата платы за обращение к финомбудсмену

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который позволяет вернуть плату за рассмотрение дел финансовым уполномоченным.

Документ (№709894-8) в сентябре внесло в парламент правительство РФ.

Согласно действующему законодательству, принятие и рассмотрение обращений финансовым уполномоченным ведется бесплатно. Исключение – обращения лиц, которым права требования к финансовой организации были уступлены – 15 тыс. рублей за каждое обращение. Согласно поправкам, если заявитель отзовет свое обращение до того, как оно будет рассмотрено финансовым уполномоченным, то плата будет полностью возвращена. При этом если финансовый уполномоченный уже приступил к рассмотрению дела и принял решение о прекращении рассмотрения обращения, то плата не возвращается. Финансовый уполномоченный может прекратить рассмотрение, если не были представлены соответствующие документы или поступило заявление об отказе от требований.

"По мнению комитета, законопроект устраняет имеющийся пробел в законодательстве и стимулирует граждан самостоятельно подавать обращения финансовому уполномоченному, что, в свою очередь, послужит сдерживающим фактором для предпринимательской деятельности по скупке прав требований у потребителей финансовых услуг", - отмечал в заключении думский комитет по финансовому рынку.

Согласно пояснительной записке, принятие закона позволит исключить спорные ситуации с требованием возврата внесенной платы, создаст ясные правила для всех участников процесса, а также будет мотивировать граждан подавать обращения самостоятельно, не уступая свои права другим.

Счетная палата сообщила об отсутствии замечаний и предложений по законопроекту, Банк России поддерживает законопроект.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.