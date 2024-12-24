Процедура банкротства экс-совладельца ПСБ Алексея Ананьева продлена до июня 2025 года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в начале декабря продлил процедуру банкротства бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева на шесть месяцев, до 28 мая 2025 года.

В определении суда, размещенном на сайте 22 декабря, говорится, что финансовый управляющий должен принять меры к завершению процедуры реализации имущества должника "в указанный срок".

Суд установил срок представления отчета финансовым управляющим к 30 апреля 2025 года.

"В случае непредставления затребованных документов судом будет рассмотрен вопрос о наложении судебного штрафа..., кроме того, суд предупреждает арбитражного управляющего о том, что в случае ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей судом может быть вынесено частное определение в отношении арбитражного управляющего, которое будет направлено в СРО и в Управление Росреестра по г. Москве", - отмечается в определении суда.

Арбитражный суд Москвы 23 ноября 2023 года признал обоснованным заявление ПСБ о банкротстве Алексея Ананьева и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим был утвержден Игорь Минаев. Суд тогда включил в реестр кредиторов экс-банкира требование ПСБ в размере 91,2 млрд рублей основного долга и 77,3 тысячи рублей госпошлины.

21 марта 2024 года суд признал обоснованным требование ВТБ к Алексею Ананьеву на 168 млн рублей, а 9 апреля требование банка "Траст" в размере 113,1 млрд рублей. Эти денежные средства были включены в реестр кредиторов должника.

28 мая 2024 года суд признал Алексея Ананьева банкротом, ввел в отношении него процедуру реализации имущества сроком на 6 месяцев.

Выступая тогда на заседании, финансовый управляющий сообщил, что в реестр должника на тот момент включены требования четырех кредиторов на сумму 204,4 млрд рублей. Кредиторы - ПСБ, банк "Траст", ВТБ и налоговый орган.

По его словам, размер активов Ананьева намного меньше задолженности. Собрание кредиторов проголосовало за признание экс-банкира банкротом.

Заявление ПСБ о банкротстве экс-банкира поступило в суд 1 ноября 2022 года и было принято как вступление в дело о банкротстве, открытое по заявлению ООО "Юрконсалтгрупп". Сумма требований банка составила 91,2 млрд рублей.

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы были владельцами ПСБ, о санации которого ЦБ объявил в декабре 2017 года и передал его в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества. На базе кредитной организации в дальнейшем был создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

Арбитражный суд Москвы 29 мая 2019 года по заявлению Промсвязьбанка арестовал активы братьев Ананьевых на сумму 282,2 млрд рублей. Позднее, правда, ряд мер обеспечения был отменен.

Дмитрий и Алексей Ананьевы были заочно арестованы в сентябре 2019 года и объявлены в международный розыск.

Дмитрий Ананьев был признан банкротом 29 января 2021 года по заявлению ЗК "Настюша", в отношении него была введена процедура реализации имущества должника.

Арбитражный суд Московского округа 30 июля 2020 года подтвердил законность этого решения. Верховный суд России 26 октября 2020 года отказал Дмитрию Ананьеву в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций.