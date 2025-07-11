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Банк "Траст" хочет через суд получить от Дмитрия Ананьева 20,2 млрд рублей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Банк "Траст" 7 июля подал в Арбитражный суд Москвы требование о включении в реестр кредиторов бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева задолженности в размере 20,2 млрд рублей.

Как следует из картотеки суда, суд 9 июля принял требование к производству и решил рассмотреть его единолично "без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве".

Девятый арбитражный апелляционный суд признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве Дмитрия Ананьева в июне 2020 года. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов долг перед "Настюшей" в размере 2,9 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей основного долга.

Арбитражный суд Москвы 29 января 2021 года признал Дмитрия Ананьева банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.

Верховный суд России 14 апреля 2025 года поддержал судебные акты нижестоящих инстанций, которые признали обоснованным заявление Дмитрия Ананьева о банкротстве его жены Людмилы Ананьевой. Она была признана банкротом 27 марта 2025 года.

Арбитражный суд Москвы 23 ноября 2023 года признал обоснованным заявление ПСБ о банкротстве брата Дмитрия - Алексея Ананьева, и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина.

28 мая 2024 года суд признал Алексея Ананьева несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него процедуру реализации имущества. Выступая тогда на заседании, финансовый управляющий сообщил, что в реестр кредиторов должника на тот момент были включены требования четырех кредиторов на сумму 204,4 млрд рублей. Кредиторы - ПСБ, банк "Траст", ВТБ и налоговый орган. По его словам, размер активов Алексея Ананьева намного меньше задолженности.

Суд 29 июня 2022 года частично удовлетворил иск ПСБ, решив взыскать с его экс-совладельцев Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также ряда бывших топ-менеджеров 91,2 млрд рублей из требуемых 243,2 млрд рублей. Апелляция 24 октября и кассация 21 апреля 2023 года оставили решение в силе. Верховный суд РФ 19 марта 2024 года повторно отказал в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций о взыскании с бывших топ-менеджеров ПСБ 91,2 млрд рублей убытков.

Дмитрий и Алексей Ананьевы были заочно арестованы в сентябре 2019 года и объявлены в международный розыск.

ПСБ ранее контролировался братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества, на его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. ПСБ находится под блокирующими санкциями США.

Арбитражный суд Москвы Настюша Траст Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев
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