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Неформальный саммит СНГ состоится в Ленинградской области

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду примет глав государств СНГ на традиционном неформальном предновогоднем саммите, который в этот раз пройдет в Ленинградской области в курортном комплексе "Игора" недалеко от Санкт-Петербурга.

Как ранее рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на встрече Путин подведет итоги российского председательства в этой организации в 2024 году, после чего участники мероприятия в неформальной обстановке обменяются мнениями по актуальным международным вопросам.

Кроме того, главы стран СНГ обсудят подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, куда все они приглашены.

Никаких документов по итогам мероприятия подписывать не планируется.

Владимир Путин СНГ
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