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Пашинян не примет участия в неформальном саммите СНГ в Петербурге из-за ковида

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге из-за положительного теста на COVID.

"В понедельник, 23 декабря, у меня диагностировали положительный тест на ковид. 23 и 24 декабря я изолировался и работал из места проживания. 25 декабря мой диагноз уже был отрицательным, и я возвращаюсь к обычному режиму работы", - написал Пашинян в соцсети.

Он отметил, что, посоветовавшись с коллегами, не будет участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет в среду в Санкт-Петербурге.

"До конца дня я приму решение о своем участии в заседании Высшего Евразийского совета", - заявил Пашинян.

Никол Пашинян Санкт-Петербург СНГ
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