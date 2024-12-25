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Ракета со спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" допущена к старту с Байконура

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Госкомиссия одобрила заправку топливом и старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №5 в среду с космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня на космодроме Байконур государственная комиссия разрешила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 5 и её пуск с 31-й площадки в 10:45:42 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Предыдущий аппарат серии "Ресурс-П" №4 был выведен на орбиту 31 марта 2024 года ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур. 5 апреля аппарат передал первые снимки на Землю.

Разработчиком космических аппаратов "Ресурс-П" является ракетно-космический центр "Прогресс". Данные спутники предназначены для обновления карт, обеспечения хозяйственной деятельности Минприроды России, МЧС России, Росрыболовства, Росгидромета и других потребителей, а также получения информации в области контроля и охраны окружающей среды.

Байконур Роскосмос Союз-21б
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