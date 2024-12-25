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Ракета со спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" будет запущена с Байконура

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" №5 ожидается в среду с космодрома Байконур.

По данным "Роскосмоса", пуск ракеты с космическим аппаратом "Ресурс-П" №5 намечается на 10:45 по московскому времени с 31-й площадки Байконура. Спутник будет выведен на целевую орбиту спустя 9 минут 23 секунды после старта.

Предыдущий аппарат серии "Ресурс-П" №4 был выведен на орбиту 31 марта 2024 года ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур. 5 апреля аппарат передал первые снимки на Землю.

Разработчиком космических аппаратов "Ресурс-П" является Ракетно-космический центр "Прогресс". Данные спутники предназначены для обновления карт, обеспечения хозяйственной деятельности Минприроды России, МЧС России, Росрыболовства, Росгидромета и других потребителей, а также получения информации в области контроля и охраны окружающей среды.

МЧС России Байконур
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