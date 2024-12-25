На трех подшипниковых заводах прошли обыски по делу о мошенничестве с ГОЗом

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - На трех подшипниковых заводах прошли обыски по уголовному делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа, сообщает пресс-служба областного УФСБ.

"ГВСУ СКР совместно с УФСБ России по Ростовской области проведены масштабные обыски на трех подшипниковых заводах ООО "10 ГПЗ" (Ростов-на-Дону), ОАО "ОК-Лоза" (Сергиев Посад), ООО "ГПЗ-2 Тверь", в военных представительствах и обслуживающей организации, а также по местам проживания руководства предприятий и семьи собственников", - говорится в сообщении.

Обыски прошли по ранее возбужденному делу по ч.4 ст.159 УК (мошенничество) в отношении должностных лиц ООО "10 ГПЗ" по факту хищения денежных средств гособоронзаказа в крупном размере. Ущерб по первому эпизоду следствие оценивает в 811 млн рублей.

В пресс-службе добавили, что в сентябре этого года был задержан сотрудник собственной безопасности энергетической компании при попытке передачи взятки сотруднику ФСБ за прекращение проверки ООО "10 ГПЗ".