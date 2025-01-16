Бывшего топ-менеджера подшипникового завода арестовали за хищение 800 млн рублей

Средства были похищены при исполнении гособоронзаказа, сообщили в СКР

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Бывший директор по экономике и финансам ООО "Десятый подшипниковый завод" (Ростов-на-Дону) Николай Борисов задержан и арестован по обвинению в хищении 800 млн рублей при исполнении гособоронзаказа, сообщили в Следственном комитете РФ.

"Следствием установлено, что в 2021 году ООО "Десятый подшипниковый завод" в ходе исполнения государственного оборонного заказа заключены свыше 70 договоров поставки подшипниковой продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса на общую сумму не менее 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале СКР.

По версии ведомства, "в 2022 году Борисов путем необоснованного завышения цен на поставляемую продукцию и подлога документов похитил не менее 800 млн рублей".

В СКР сообщили, что Борисову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).