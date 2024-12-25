Кабмин РФ продлил упрощённый порядок регистрации лекарств до конца 2027 года

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Упрощённый порядок регистрации лекарств и медицинских изделий в России продлевается до конца 2027 года, сообщили в правительстве РФ.

"В России продлеваются упрощённые процедуры государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов и наиболее востребованных медицинских изделий до конца 2027 года", - говорится в сообщении пресс-службы правительства в среду.

Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Решение позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медицинских изделий, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций, отметили в правительстве.

Упрощённый порядок регистрации позволяет участникам рынка фармацевтической и медицинской промышленности в максимально короткий период оформить все необходимые документы, чтобы быстрее выводить медикаменты и медицинские изделия на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы, добавили в пресс-службе.

В правительстве уточнили, что препараты и медицинские изделия, которые можно регистрировать в упрощённом порядке, определяет специальная межведомственная комиссия. В её состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы.