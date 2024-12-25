Знание русского иностранцами, поступающими на платные отделения вузов, начнут проверять в 2025 году

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Иностранные граждане, поступающие на образовательные программы бакалавриата и специалитета в российские вузы на платной основе, будут сдавать обязательный экзамен по русскому языку в 2025 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки РФ.



При этом вуз самостоятельно определяет содержание и форму своих внутренних вступительных испытаний, в том числе и по предмету "Русский язык". "Минимальное количество баллов для внутреннего вступительного испытания соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ, установленному учредителем или организацией",- пояснили в пресс-службе.



При этом для иностранных граждан, поступающих в общем порядке на равных правах с гражданами РФ, уже была закреплена обязательная сдача вступительного испытания по русскому языку в форме ЕГЭ или внутреннего экзамена.



В ведомстве пояснили, что в настоящее время университеты самостоятельно определяют перечень вступительных испытаний для поступления иностранных граждан в зависимости от профиля образовательной программы.



По данным Минобрнауки, всего в университеты на платной основе в 2024 году поступили 98 763 иностранных студента, в 2023 году – 88 921 иностранный студент.



В пресс-службе также сообщили, что в соответствии с поручением президента в настоящее время прорабатывается вопрос единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов, в том числе на базе действующего экзамена ТРКИ – теста по русскому языку как иностранному. "Он был разработан ведущими российскими университетами и оценивает степень владения языком по уровням – от элементарного (А1) до наиболее продвинутого (С2)",- уточнили в Минобрнауки, отметив, что этот экзамен можно сдавать и за рубежом.