Россия в 2025 году выделит 2 тысячи грантов иностранным студентам

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия выделит 2 тысяч грантов перспективным иностранным студентам в 2025 году, а в 2028 году количество выделяемых грантов планируется увеличить до 5 тысяч, сообщил через пресс-службу глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Грантовая поддержка предусматривает выделение бюджетных средств не только на покрытие обучения, но и на оплату расходов, связанных с перелетом, проживанием, медицинской страховкой, а также на оплату повышенной ежемесячной стипендии. В этом году планируется выделить 2 тысяч грантов перспективным иностранным студентам. В 2028 году мы нарастим количество до 5 тысяч, - сказал он.

По словам министра, в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" запускается система грантовой поддержки талантливых студентов на конкурсной основе. Продолжается совершенствование механизма отбора иностранных граждан в рамках квоты российского правительства - с 2020 по 2023 год ежегодный размер квоты удвоился и составляет 30 тысяч мест.

Министр добавил, что для понимания образовательной траектории иностранных студентов Минобрнауки и Минцифры ведется работа по созданию цифрового профиля иностранного студента. Он будет содержать информацию о зачислении иностранного гражданина, данные о его успеваемости, месте регистрации, академическом отпуске, стажировках и трудовой деятельности, а также визовые вопросы.

По данным министерства, в России сейчас учатся более 395 тысяч иностранных студентов.