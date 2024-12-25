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Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новый Труд в ДНР

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новый Труд в Донецкой народной республике (ДНР), отразили 10 украинских контратак, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новотроицкое, Удачное, Надеждинка, Гришино, Андреевка, Дзержинск, Петровское, Шевченко, Красноармейск и Новооленовка (ДНР)", - сказали военные.

По их словам, потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили: более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, три автомобиля и три единицы артиллерийского вооружения.

Также сообщается, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР, отразили контратаку ВСУ.

"Потери противника составили до 400 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30, 105 мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ"", - заявили в военном ведомстве.

По информации Минобороны РФ, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дружковка, Часов Яр и Дачное (ДНР).

В ведомстве сообщили, что потери украинской армии за сутки составили: до 245 военнослужащих, два автомобиля, шесть гаубиц Д-30 и два склада с боеприпасами.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады Нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времевка, Разлив, Нескучное, Зеленое Поле (ДНР) и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении.

Военные заявили, что группировкой отражены две контратаки ВСУ, потери армии Украины составили: до 170 военнослужащих, орудие Д-20, гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, два пикапа и 122 мм гаубицу Д-30", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.

Потери украинской армии за сутки составили: свыше 90 военнослужащих, девять автомобилей, пять единиц артиллерийского вооружения, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада с боеприпасами и склад с военно-техническим имуществом, сказали в ведомстве.

Уничтожение пункта дислокации иностранных наемников и СБУ

Министерство обороны РФ также сообщило об уничтожении пункта дислокации иностранных наемников и Службы безопасности Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах", - говорится в сообщении.

По информации российского военного ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 119 украинских беспилотников самолетного типа.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38 539 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19 969 танков и других боевых бронированных машин, 1 504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19 991 орудие полевой артиллерии и минометов, 29 490 единиц специальной военной автомобильной техники", - рассказали в министерстве обороны.

Удар по энергетическим объектам на Украине

Кроме того, российские военные заявили, что утром нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.

"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - заявили в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
ДНР ВСУ Минобороны РФ Украина
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