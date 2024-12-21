Российские военные взяли под контроль населенный пункт Островский в ДНР

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В ДНР взят под контроль населенный пункт Островский, сообщило в субботу Минобороны РФ.

"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Островский Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Войска "Южной" группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск (ДНР) и Белогоровка (ДНР), сообщило Минобороны.

По его данным, потери противника на этом участке фронта составили до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 и пять полевых складов с боеприпасами.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Западное, Загрызово, Лозовая, Двуречная Харьковской области, Червоная Диброва Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики. Отразили две контратаки штурмовых подразделений противника", - говорится в сводке.

Здесь потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, три танка, два пикапа, пять 122-мм гаубиц Д-30, две 105-мм гаубицы М101 и две 105-мм гаубицы М119, БТР М113. Уничтожены склад с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы.

Войска группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады Нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Дзержинск, Песчаное, Красное, Новотроицкое, Новооленовка, Надеждинка, Красноармейск, Щербиновка и Шевченко (ДНР). Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ, сказано в сообщении.

Тут противник потерял до 580 военнослужащих, танк Leopard", БМП, БТРы М113 и М1117, четыре автомобиля, 155-мм САУ Krab, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и три боевые бронированные машины.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Разлив, Великая Новоселка, Константинополь и Сторожевое Донецкой народной республики. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 производства США и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация"", - сообщает министерство обороны РФ.

По его данным, войска группировки "Север" на харьковском направлении нанесли поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Казачья Лопань и Волчанск. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, БМП, два автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Антоновка, Камышаны Херсонской области и Степногорск Запорожской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", три 152-мм орудия Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы", - сказано в сводке.

Российские военные сообщили, что за сутки сбили 89 беспилотников ВСУ и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

По данным ведомства, также нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.