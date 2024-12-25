Австралия обратилась к властям РФ по поводу задержания своего гражданина в зоне СВО

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Австралия официально обратилась к российским властям в связи с задержанием австралийского гражданина в зоне проведения специальной военной операции, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я могу подтвердить, что австралийская сторона действительно обратилась к нам по этому вопросу", - сказала она на брифинге в среду.

По словам дипломата, "в настоящее время информация о задержанном гражданине Австралии проверяется, мы вместе с компетентными ведомствами следим за этой ситуацией".

Ранее СМИ сообщили, что житель Мельбурна Оливер Дженкинс воевал на стороне ВСУ, а затем попал в плен. Накануне посол России в Австралии Алексей Павловский был вызван в МИД страны.