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Житель Владимирской области осужден за попытку воевать на стороне Украины

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Владимирский областной суд признал местного жителя виновным в покушении на государственную измену, сообщило региональное управление ФСБ. Он приговорен к 9,5 года колонии строгого режима.

Следствие установило, что в марте 2022 года житель города Вязники принял решение перейти на сторону ВСУ и участвовать в военных действиях в составе вооруженного формирования, признанного террористической организацией и запрещенного на территории России.

"С этой целью в период с марта по декабрь 2022 года обвиняемый неоднократно направлял на электронную почту, используемую представителями указанного вооруженного формирования, заполненную анкету кандидата на вступление в обозначенное вооруженное формирование, после чего принял решение выехать на территорию Украины вне пунктов пропуска через государственную границу РФ", - говорится в сообщении.

В мае 2023 года он был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ по Брянской области в пограничной зоне при попытке пересечения государственной границы.

Суд признал его виновным по ч.3 ст.30, ст. 275 (покушение на государственную измену), ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 322 УК (покушение на незаконное пересечение государственной границы).

ВСУ ФСБ Украина Вязники Брянская область Владимирская область Владимирский областной суд
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