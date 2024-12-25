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РФ считает неприемлемыми переговоры с США по стратстабильности в отрыве от военно-политических реалий

Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры с США по теме стратегической стабильности в отрыве от общего комплекса военно-политических вопросов в настоящий момент невозможны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обособление вопросов контроля над вооружениями от нынешних военно-политических реалий для нашей страны неприемлемо", - заявила Захарова на брифинге в среду, комментируя заявления первого заместителя советника президента США по национальной безопасности Джона Файнера о том, что Вашингтон готов продолжить контакты с Россией по стратстабильности и обсуждать вопросы контроля над ядерным оружием без предварительных условий.

Она отметила, что Москва не видит в словах Файнера ничего нового относительно заявлений, которые ранее делались представителями уходящей администрации США, ответы американской стороне уже давались как по дипломатическим каналам, так и публично.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что обсуждение каких-либо серьезных вопросов с представителями администрации, "которых уже через пару дней не будет на своих постах", невозможно.

"Как мы уже не раз убеждались, приход новой администрации влечет за собой как минимум существенное, а иногда радикальное, до наоборот, изменение подхода американской стороны к стратегической стабильности, контролю над вооружениями, да и по другим темам мы видели разворот на 180 градусов. Мне кажется, нужно из этого исходить", - сказала Захарова.

МИД РФ Мария Захарова США
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