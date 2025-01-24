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Кремлю важно как можно скорее возобновить переговоры с США по контролю над вооружениями

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Москва считает необходимым как можно скорее возобновить переговоры с Вашингтоном по проблематике контроля над вооружениями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я бы хотел вам напомнить (...) заявление президента Путина, что Россия считает необходимым как можно скорее возобновить разоруженческие переговоры, тем более что существенно подорвана договорно-правовая база в сфере контроля над вооружениями, причем не по вине РФ. США закрыли свое участие и подорвали, фактически, существование этой договорно-правовой базы", - сказал он.

Так он ответил на вопрос о том, готова ли Россия сейчас обсуждать эту тематику на фоне вчерашнего заявления президента США Дональда Трампа о том, что в конце прошлого президентского срока он был близок к соглашению с Россией о сокращении ядерных арсеналов.

Песков подчеркнул, что такие переговоры - "в интересах всего мира, в интересах народов" двух стран.

"Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее начать этот переговорный процесс. Но хочу вам напомнить слова президента Путина о том, что в нынешних условиях, конечно, необходимо принимать во внимание все ядерные потенциалы. Нельзя, например, вести переговоры и не принимать во внимание потенциалы Франции, Великобритании", - сказал Песков. Он отметил, что нынешние реалии "диктуют такую необходимость". "Поэтому есть о чем говорить, нужно говорить, но время во многом упущено. Здесь мы ранее говорили о такой заинтересованности, поэтому тут мяч на стороне американцев, которые прекратили все контракты, все субстантивные контакты с нашей страной", - сказал он.

Дмитрий Песков США Франция Великобритания Дональд Трамп
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