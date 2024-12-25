Возгорание произошло на автозаводе Haval в Тульской области

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на автомобильном заводе Haval в индустриальном парке "Узловая" (Тульская область), сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"Сегодня около 6 часов вечера в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании на автомобильном заводе в Узловском районе. Спустя несколько минут пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, произошло возгорание картонных коробок в помещении одного из цехов. Пострадавших нет. Эвакуировано 510 человек.

Причина пожара устанавливается. Автомобильный завод Haval открыт в Узловском районе Тульской области летом 2019 года. Мощность предприятия составляет до 150 тыс. машин в год. На предприятии выпускается пять моделей автомобилей марки Haval.