Great Wall в 2025 году ждет снижения авторынка РФ лишь на 5% до 1,6 млн шт

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Китайский автоконцерн Great Wall (основной бренд в РФ – Haval) относительно оптимистичен в оценке российского рынка легковых (PC) и легких коммерческих (LCV) автомобилей в 2025 году – ожидает его снижения лишь на 5% до 1,6 млн штук, планируя занять долю 15%. Об этом сообщил директор департамента стратегии, планирования и управления продуктом ООО "Хавейл Мотор Рус" Александр Зубик на сессии форума ForAuto 2025.

"Наш прогноз на 2025 год сейчас– что рынок PC и LCV будет 1,6 млн шт. Динамика января это подтверждает, потому что 94 тыс. автомобилей – это как раз 5-6% (годового объема - ИФ), что соответствует нормальной исторической сезональности. Если принимать нормальную сезональность, то рынок будет "разложен" по году с пиками весной и в конце года. Естественно, основной объем будет сделан во второй половине года, что соответствует нашему видению, опять же, макропоказателей, поведения регулятора и так дальше", - сказал Зубик, отметив, что прогноз компании "достаточно оптимистично контрастирует со средним мнением, которое есть сегодня".

Сама компания планирует занять на рынке РФ в этом году 15%-ю долю, сообщил он.

Топ-менеджер уточнил, что базой для годового прогноза, в частности, служит предположение о смягчении денежно-кредитной политики во второй половине года.

Для сравнения: январские прогнозы АЕБ и РОАД базово предполагали снижение авторынка в РФ на 15% до уровня 1,4-1,45 млн шт., базовый прогноз "Автостата" (только по основному рынку PC) предполагает снижение на 10% до 1,41 млн шт.

По словам Зубика, в компании видят большой отложенный спрос, который сформировался в 2022-2023 годах, не был в полной мере компенсирован в 2024 году и предположительно не будет полностью компенсирован в текущем году.

"Отложенный спрос мы оцениваем на уровне 200 тыс. автомобилей, часть из которых придут в 2025 году на рынок. Не все одновременно, конечно. С другой стороны, есть объективные негативные явления в виде инфляции, падения доходов, демографии и внешних факторов, которые снижают этот показатель. Курс валют негативно влияет на рынок, вне зависимости от степени локализации. Да, он по-разному влияет на разных производителей, но тем не менее доля его влияния даже на локальных производителей, у которых не 100% уровень локализации, существенный", - добавил он.

Игроки российского авторынка, по словам топ-менеджера, спрогнозировали и сформировали достаточно амбициозный план на 2025 год, сформировали большие стоки.

"Плечо заказа и инерция достаточно большие, и сегодня сток на самом деле поддавливает и на производителей, и, как следствие, на дилеров. Но если у дилеров крупных находится там один-полтора или максимум два MOS (month of sales, месячный объем продаж - ИФ) на стоке, то у OEM (original equipment manufacturers, производителей - ИФ), по нашим оценкам, находится там до четырех MOS. Давление стока на производителей гораздо выше, и нагрузка, в том числе финансовая, при одинаково высокой стоимости денег достаточно высокая. Поэтому производители вынуждены, грубо говоря, сливать стоки, вводить скидки, и эти явления мы видим уже в январе", - констатировал Зубик.

"В ноябре-декабре, когда курс значительно вырос и банки ввели определенные меры для ограничения выдачи кредитов, рынок просел. Несмотря на эти негативные явления, в истекшем периоде 2025 года мы еще не увидели эффекта роста утильсбора, поскольку большинство конкурентов еще пока не взяли утиль в цены. Этот эффект мы увидим, наверное, чуть позже", - добавил он, комментируя динамику авторынка.