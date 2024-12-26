В Москве надеются на возобновление экономического сотрудничества с Сирией

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что России и Сирии удастся возобновить экономическое и инвестиционное сотрудничество после завершения переходного периода в арабской стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Надеюсь, что и по вопросам экономического, инвестиционного сотрудничества, где у нас есть уже определенные достижения прошлых лет, мы сможем возобновить работу с новыми руководителями, когда окончательно устоится новая структура власти", - сказал Лавров в четверг в интервью российским и зарубежным СМИ.

В то же время Лавров признал, что "процесс этот непростой". "Мы готовы этому процессу содействовать, в том числе, в рамках СБ ООН, в рамках деятельности Астанинского формата, где Россия вместе с Турцией и Ираном и при участии целого ряда арабских стран готова играть роль поддержки консолидации всех процессов в Сирии", - заявил министр.

Он напомнил, что на днях глава новых властей Сирии Ахмед Шараа назвал российско-сирийские отношения давними и стратегическими. "Мы такой подход разделяем, у нас, действительно, много общего с сирийскими друзьями", - сказал Лавров.

Касаясь роли Турции в урегулировании сирийского кризиса, глава МИД заявил: "Мы понимаем законные озабоченности турецкого руководства, турецкого народа по поводу безопасности на границе с Сирией, где неоднократно уже случались инциденты, связанные с террористическими структурами, которые там устраивали беспорядки". "Эти законные интересы должны быть обеспечены, но должны быть обеспечены таким образом, чтобы Сирия сохранила свой суверенитет, территориальную целостность и единство", - сказал Лавров.