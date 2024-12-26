МВД Сирии заявило о гибели 14 сотрудников в столкновениях с силами администрации Асада

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Сирии погибли 14 сотрудников МВД в результате столкновений с силами администрации экс-президента страны Башара Асада, сообщают местные СМИ.

Согласно им, министр внутренних дел Мухаммед Абдеррахман заявил, что 14 сотрудников были убиты, десять получили ранения в ходе столкновений с силами администрации бывшего президента Сирии Башара Асада в сельской местности за пределами города Тартус.

Вооруженная сирийская оппозиция 8 декабря объявила о захвате Дамаска и начала формирование переходных органов власти.