В новых регионах договоры страхования могут оформить три десятка страховщиков

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - На территории новых регионов договоры страхования могут оформить около 30 страховых компаний, говорится в материалах Минфина.

Законы об обязательном страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц начнут действовать на территориях новых субъектов Федерации с января 2025 года. Среди них законы об обязательном страховании при использовании транспортных средств (ОСАГО), в результате аварии на опасном объекте (ОСГОВОО) и при перевозках транспортом (ОСГОП).

Владельцы транспортных средств, а также перевозчики пассажиров и владельцы опасных производственных объектов обязаны застраховать гражданскую ответственность до 1 января. На конец ноября заключили договоры ОСАГО около 150 тысяч человек.

Некоторые страховщики уже открыли свои офисы непосредственно на территориях новых субъектов, отмечает Минфин.

Так, СК "Астро-Волга" открыты филиалы во всех новых субъектах, СК "ГАЙДЕ" открыты филиалы в Донецке и Луганске, "ПСБ Страхование" работает в 400 стационарных точках продаж Промсвязьбанка. Компанией СК "Хатхор", зарегистрированной на территории ДНР, в 2024 году начата практическая деятельность по страхованию на основании выданной Банком России лицензии. Ряд других страховщиков планирует в ближайшее время существенно расширить присутствие на территории новых субъектов. Страховые услуги можно получать также и в электронном виде, например, оформить полис ОСАГО.

"Жизнь, здоровье или имущество граждан, проживающих в том числе на новых территориях, должны быть защищены. Поэтому уже с января следующего года страховые компании, имеющие лицензию на осуществление определенного вида обязательного страхования, будут не вправе отказать гражданам, проживающим на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областях заключить договоры обязательного страхования. Вся необходимая база для этого подготовлена, страховые компании подтвердили готовность к работе в новых регионах", - сказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Основным принципом осуществления обязательного страхования является обязанность владельцев транспортных средств, владельцев опасных объектов, а также перевозчиков заключать договоры обязательного страхования с уплатой страховой премии страховщику и последующим возмещением страховщиком нанесенного потерпевшим ущерба. Такая обязанность относится как к физическим лицам, так и к субъектам экономической деятельности вне зависимости от формы собственности.