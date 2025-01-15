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В новых регионах доля полисов е-ОСАГО достигает 90% в общем объеме

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В четырех новых регионах России доля полисов е-ОСАГО составила около 90% в общем объеме заключенных договоров за период действия новых норм закона об ОСАГО - с 1 января 2025 года, сообщила Национальная страховая информационная система (АО "НСИС", оператор АИС страхования).

При этом общее количество заключенных за период договоров ОСАГО на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей приблизилось к показателями Московского региона, отмечает IT-оператор.

За две недели, прошедшие с начала года, средняя премия по договорам ОСАГО в целом по России составила 6,5 тысяч рублей, по новым территориям этот показатель был ниже - в диапазоне от 5,5 тысяч до 6,2 тысячи рублей.

Лидером по продажам полисов ОСАГО на новых территориях выступает АО "СК "Астро-Волга"".

По данным НСИС, за период с 1 по 12 января 2025 года первые два места рэнкинга по количеству проданных страховщиками договоров ОСАГО занимают Луганская и Донецкая народные республики с показателями 28 т246 единиц и 24 235 единиц соответственно. Почти в два раза меньшее количество таких договоров было заключено на территории Запорожской области - 15 292 единиц. Замыкает четверку новых территорий по показателю заключенных договоров ОСАГО Херсонская область - 6 279 оформленных полисов с начала года.

Для сравнения НСИС приводит данные по количеству заключенных договоров ОСАГО в Москве за аналогичный период, там было продано 83 286 договоров ОСАГО.

Количество действующих полисов ОСАГО в масштабах всей страны приближается к 1 млн и составляет 959 775. Таким образом, на новые территории приходится 7,7% всех оформленных договоров "автогражданки", отмечает в сообщении НСИС.

ОСАГО Херсонская область НСИС Запорожская область Астро-Волга ЛДНР
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