В РФ за неделю 55 поджогов и подрывов было совершено по указаниям мошенников

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - МВД РФ сообщает о 55 поджогах и подрывов, совершенных в регионах России с 18 по 26 декабря гражданами, которые стали жертвами телефонных мошенников.

"В период с 18 по 26 декабря зафиксировано 55 подобных противоправных деяний, за совершение которых сотрудниками органов внутренних дел и других правоохранительных ведомств задержано 44 человека", - заявили в ведомстве.

Инциденты произошли в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Тверской, Тульской, Псковской областях, Красноярском, Алтайском краях и в других субъектах РФ.

"В большинстве случаев исполнителями преступлений стали люди пожилого возраста, пенсионеры. В то же время среди них оказались и представители молодого поколения - школьники и студенты, искавшие возможность легкого заработка", - отметили в министерстве.

По данным МВД, "подозреваемые действовали по указаниям анонимных кураторов, полученных по телефону или посредством мессенджеров, при этом применялись несколько криминальных схем". Как правило, отметили в министерстве, мошенники подстрекали граждан к совершению преступлений, обещая денежное вознаграждение.

"Также имеются примеры, когда аферисты сначала обманом завладевали средствами граждан. А затем предлагали вернуть похищенное при условии выполнения определенных поручений, а именно поджогов или подрывов объектов инфраструктуры либо полицейских автомобилей", - сообщили в ведомстве.

Отмечены факты, когда людей запугивали.

"Звонивший представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что в отношении человека возбуждено уголовное дело за финансирование ВСУ, и он будет привлечен к уголовной ответственности. Чтобы избежать этого, предлагалось выполнить действия криминального или террористического характера", - сказали в МВД.

В министерстве сообщили, что "за организацией подобных преступлений стоят украинские спецслужбы".

В настоящее время по всем данным фактам сотрудниками полиции проводится разбирательство. В отношении лиц, совершивших указанные деяния, возбуждены уголовные дела. "Инкриминируемые им статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - отметили в ведомстве.

МВД России призывает граждан "повысить бдительность и не вступать в контакт с неизвестными собеседниками по телефону или через иные средства коммуникации".

"Если же это произошло, критически относиться к любой полученной от них информации, перепроверять ее через официальные источники. В случае когда вам предлагают пойти на преступление за вознаграждение, в качестве решения каких-то проблем или под любым другим предлогом, необходимо немедленно прервать общение и проинформировать о произошедшем правоохранительные органы", - сказали в МВД.