Лукашенко рассказал о полуторачасовом разговоре "старшего брата с младшим"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал на полях саммита в Петербурге Лукашенко рассказал, что днем ранее обсудил с президентом России Владимиром Путиным широкий круг вопросов. Фрагмент его заявления опубликовал аккаунт программы "Время Первого" телеканала "Беларусь 1".

"Когда старший брат с младшим встречаются, тематика слишком обширная. Говорили обо всем, и о личном, и о государственном, о проблемах не только межгосударственных, но и глобальных, сейчас как раз в тему. Я ему (Путину - ИФ) приветы передал с Ближнего Востока, где мы недавно были", - заявил Лукашенко.

Ранее телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что после неформального саммита СНГ 25 декабря Путин и Лукашенко еще около полутора часов общались "с глазу на глаз".

Президенты 25 декабря один на один обсудили вопросы региональной безопасности, а также двусторонних отношений, сообщила журналистам пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

"Мы с вами понимаем, что никогда президенты не могут обойти стороной вопросы безопасности. Пунктом номер один в повестке дня вопросы безопасности в целом, региональной безопасности, обстановки, которая сейчас складывается, она меняется буквально каждый час, если не каждую минуту, и поэтому, конечно, эти вопросы номер один", - сказала она.

По ее словам, также речь шла о кооперации стран в разных сферах, экономических вопросах. "Конечно, вот совсем недавно был ВГС (Высший госсовет Союзного государства - ИФ), но тем не менее правительства работают и очень неплохо, активно работают. Президенты все время на связи, в том числе в формате телефонных разговоров, и вот здесь, они всегда находят возможность, чтобы обсудить вопросы двусторонней повестки ", - сказала Эйсмонт.

Она добавила, что поговорили президенты "о государственном и о личном, конечно, тоже".