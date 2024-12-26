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"Пул Первого" сообщил о полуторачасовой беседе Путина и Лукашенко

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - После неформального саммита СНГ в среду президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко еще около полутора часов общались "с глазу на глаз", сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Инсайды первого дня. Мы подсчитали тайминг. В среду лидеры общались 9 часов и 30 минут. Но по убытии коллег Лукашенко и Путин общались порядка полутора часов один на один", - говорится в сообщении.

О деталях разговора не сообщается.

26 декабря в Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. Неформальный саммит СНГ прошел днем ранее.

Владимир Путин Александр Лукашенко Петербург СНГ
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