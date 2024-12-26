"Рамблер" перезапущен с использованием ИИ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Один из первых проектов рунета – портал "Рамблер" трансформировался в результате использования технологий нейросетевой модели GigaChat для бизнеса в LLM-портал (LLM, Large Language Model – англ. – большая языковая модель), говорится в сообщении пресс-службы медиахолдинга Rambler&Co.

"Теперь пользователи смогут обращаться к искусственному интеллекту при обработке запросов и решении различных задач. Главная цель нового "Рамблера" — стать эффективным цифровым помощником", - отмечается в сообщении.

На обновленном портале уже сейчас доступны такие функции, как "Картина дня" на основе верифицированных источников, агрегатор новостей и тематический полезный контент, дополненный встроенными инструментами. В ближайшее время планируется добавить к ним персонализированный календарь и умный поиск по новостям, задача которого вместо выдачи набора ссылок отвечать на конкретные запросы пользователя.

Сервис GigaChat на портале анализирует поток данных из достоверных источников и выделяет ключевые новости, дополняя их контекстными подсказками и пояснениями.

По словам исполнительного директора портала "Рамблер", директора департамента контента и технологий медиахолдинга Rambler&Co Анны Ивановой, исследования аудитории показывают, что более 50% пользователей готовы использовать AI-ассистента в работе с новостями, а 35% ищут дополнительную информацию после прочтения статей.

В медиахолдинг Rambler&Co входят "Лента.ру", "Газета.Ru", "Чемпионат", портал "Рамблер", "Секрет фирмы" и другие медиаактивы.

LLM (Large Language Model) — это технология, которая позволяет искусственному интеллекту взаимодействовать с пользователями, обрабатывать запросы и помогать в решении задач.