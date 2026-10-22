Гендиректором "Рамблер интернет-холдинга" стала бывший топ-менеджер портала Rambler Иванова

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Генеральным директором "Рамблер интернет-холдинга" назначена Анна Иванова, ранее работавшая исполнительным директором портала Rambler, сообщил холдинг.

На этом посту Иванова будет отвечать за стратегическое развитие активов и ИИ-трансформацию продуктов холдинга.

"В новой должности я продолжу развивать ML-направление, масштабировать технологии искусственного интеллекта и выстраивать медиа будущего, в центре которого - человек. Для меня запуск нового "Рамблера" с сервисами на базе ИИ-помощника "ГигаЧат" от "Сбера" - это нулевой километр новой реальности, где технологии берут на себя рутину, освобождая время для жизни", - прокомментировала сама Иванова.

Анна Иванова работает в медиа более 25 лет. Она начинала в новостных изданиях и на телевидении, семь лет занимала разные позиции в новостном агрегаторе "СМИ2", в том числе должность генерального директора. С 2019 года развивает цифровые и технологические направления в медиа, с 2023 года - исполнительный директор портала "Рамблер".

В холдинге не уточнили, кого сменила Иванова на посту гендиректора.

Позднее в пресс-службе холдинга объяснили "Интерфаксу", ранее должность генерального директора ООО "РИХ" была непубличной и включала только операционное управление без периметра сервисных и медийных активов, а также блог-платформы. "Анна Иванова будет отвечать за весь объем работ, в том числе - за стратегическое развитие "Рамблер интернет-холдинга", - уточнили в компании.

"Рамблер интернет-холдинг" - медиахолдинг, объединяющий LLM-портал "Рамблер", его сервисные продукты и блог-платформу "Живой журнал", издания "Лента.ру", "Газета.Ru", "Секрет фирмы" и ряд других медиаактивов. Объём аудитории цифровых ресурсов холдинга превышает 45,2 млн человек ежемесячно.