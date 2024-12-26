Путин подписал закон о запрете покупки непригодного жилья на средства маткапитала

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении заключения о пригодности жилья для проживания в случае его приобретения на средства маткапитала, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, будет расширен список оснований для отказа в использовании средств маткапитала: а именно, в случае отсутствия документа о признании жилья пригодным могут отказать в использовании маткапитала.

Документ вступает в силу с 1 января 2025 года.

Изменения вносятся в федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". По словам депутата Татьяны Буцкой, которые приводятся на сайте Госдумы, выдавать документ будут муниципалитеты, а срок его действия составит один год.