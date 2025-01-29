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С 2025 года тратить маткапитал можно только на покупку дома, пригодного для жилья

Оценка состояния покупаемого жилья стала обязательной

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - С 2025 года оценка состояния жилья стала обязательной при использовании средств материнского капитала на покупку дома (части дома или дома блокированной застройки), сообщает сайт Социального фонда России.

"С этого года использовать средства материнского капитала на покупку дома (части дома или дома блокированной застройки) владельцы сертификата могут только при наличии заключения о том, что жилье признано пригодным для проживания и соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению", - говорится в сообщении.

Заключение выдают межведомственные комиссии, в которые входят представители жилищной инспекции, Роспотребнадзора и других ведомств. В их обязанности входит оценка помещения на соответствие необходимым требованиям и нормам, добавили в Соцфонде.

В Социальном фонде России отметили, что решение жилищных вопросов остается самым востребованным направлением использования материнского капитала.

Роспотребнадзор Социальный фонд
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