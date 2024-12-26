Путин подписал закон о социальной инфраструктуре в проектах КРТ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает строить социальные объекты в проектах комплексного развития территорий (КРТ). Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

"Если реализация решения о комплексном развитии территории будет обеспечиваться оператором комплексного развития территории, такое решение должно предусматривать в том числе осуществление строительства, реконструкции объектов, в соответствии с расчетными показателями минимально допустимого уровня объектами инфраструктуры... и обязательство указанного лица обеспечить за счет собственных средств и (или) за счет средств бюджета бюджетной системы РФ строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, объектов, предназначенных для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на такой территории", - говорится в законе.

Ранее в Госдуме отмечали, что документ направлен на обязательное обеспечение территории КРТ объектами социальной, в первую очередь, инфраструктуры.

"Мы конкретизировали обязанности застройщика соблюдать очередность планируемого развития территорий, сроки строительства, синхронизировали все процессы ввода. Также уточнили требования к договору о КРТ", - говорил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, после вступления в силу этого решения регионы, по сути, "получат право запрещать строительство МКД (многоквартирных домов - ИФ) без социальной и иной инфраструктуры".

Как уточняется в пояснительной записке к документу, источник финансирования такого строительства будет определяться при принятии решения о комплексном развитии территории.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщал, что законодательство, облегчающее реализацию проектов КРТ в регионах России, будет доработано до конца года.