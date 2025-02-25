Законопроект о защите прав граждан при реализации проектов КРТ прошел I чтение

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Госдума одобрила в I чтении законопроект о защите прав граждан при реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ).

"В редакции проекта федерального закона (...) предлагается закрепить следующие основные положения. Первое - обеспечить гарантии близости переселения собственников многоквартирных домов при реализации программы КРТ жилой застройки, уточнить правила вступления в программу КРТ, сделав акцент на добровольное вступления в программу КРТ при обеспечении голосования на общих собраниях собственников. Учесть компенсации всех затрат нанимателей жилых помещений, которые связаны с переездом в новое жилище. Учесть также права лиц с ограниченными возможностями на переселение в жилые помещения, расположенные в шаговой доступности от тех социальных объектов, которые необходимы таким людям. И последнее, это установить беззаявительный характер перехода ограничений и обременений на жилое помещение одновременно с регистрацией права собственности на предоставляемое жилое помещение", - отметил в ходе презентации законопроекта представитель Заксобрания Петербурга Денис Четырбок.

Председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что ко второму чтению предлагается концептуально доработать два вопроса.

"Во-первых, это территориальный аспект переселения граждан. Для этого (...) мы предлагаем дать право регионам собственными актами ограничивать территорию переселения при КРТ, например, внутригородским районом или, как в случае с Санкт-Петербургом, внутригородской территорией города федерального значения, там где разделение на такие микрорайоны есть сегодня. (...) Второе - дать возможность регионам самим устанавливать дополнительные правила реализации проектов КРТ, которые не ухудшают положение переселяемых граждан, а позволяют региону гарантировать соблюдение прав и законных интересов граждан на участие в проекте КРТ", - сказал Пахомов.

Он добавил, что без дополнительного анализа комитет не готов поддержать некоторые другие параметры законопроекта. Четырбок в своем заключительном слове заверил, что план работы над поправками уже намечен, и многие вопросы к документу будут сняты после их подготовки.

В итоге депутаты приняли законопроект в I чтении.