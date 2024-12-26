Проект закона о запрете вейпов направлен в профильный комитет Думы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по охране здоровья внесенный законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них, сообщила в четверг пресс-служба палаты парламента РФ.

Авторами инициативы стали представители фракции КПРФ.

Согласно законопроекту, предлагается запретить оптовую и розничную торговлю "никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления".

Ранее в декабре Госдума приняла закон об уголовной ответственности за неоднократную продажу вейпов детям.