Принят закон об уголовной ответственности за неоднократную продажу вейпов детям

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон об усилении мер противодействия курению несовершеннолетними табачной и никотинсодержащей продукции.

Закон вносит изменения в действующую статью 151.1 "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции" Уголовного кодекса РФ, предусмотрев в ней ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, если это деяние совершено неоднократно.

Санкция при этом остается неизменной: указанное деяние будет наказываться штрафом в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание в законе указывает, что розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, совершенной лицом неоднократно, признается такая продажа "лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию".

Закон направлен на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов. "Они негативно влияют на здоровье, могут привести к серьезным заболеваниям", - написал ранее в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Взрослые, которые идут на неправомерный шаг, должны осознавать всю степень ответственности за совершенное правонарушение, а также неотвратимость наказания. Важно уберечь детей от потребления опасной продукции, защитить их жизнь и здоровье", - отметил он.