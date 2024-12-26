Путин ввел указом ежемесячные соцвыплаты детям пленных и пропавших без вести военных

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ об установлении ежемесячной социальной выплаты детям пленных и пропавших без вести военных в период участия в СВО, или при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции, или спецзадач в Сирии.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Величина социальной выплаты будет "равна величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ (по месту жительства детей)".

Соцвыплата будет устанавливаться с даты пленения или пропажи без вести, указанной в приказе командира подразделения, однако не ранее 1 декабря 2024 года.