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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

С сентября выплаты за участие в боевых действиях увеличились в 1,5 раза

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что с сентября 2024 года выплаты за участие в боевых действиях увеличены в 1,5 раза, но есть много нареканий по их полноте и своевременности.

"Предстоит обеспечить справедливую, адресную и оперативную выплату денежного вознаграждения за активное ведение боевых действий. С сентября текущего года эти выплаты увеличены в полтора раза, но при этом - много нареканий по поводу их полноты и своевременности", - сказал он на расширенной коллегии министерства.

По его словам, за счет перевода в цифровой формат упрощена выдача справок об участии в специальной военной операции. "Время подтверждения сократилось с двух месяцев до пяти дней. Прежде всего, речь идет о получении справки через Единый портал государственных услуг", - отметил министр обороны.

Он заявил, что с ноября обратились порядка 350 тысяч заявителей, выдано свыше 210 тысяч подтверждений. "Предстоит упростить и ускорить подтверждение прав на льготы и получение самих льгот за счет перевода сервисов в цифровой формат, создать комплексную систему поиска пропавших без вести и поддержки членов их семей. На данный момент эта работа ведется слишком долго и с невысокой результативностью", - сказал Белоусов.

Министр также сообщил о необходимости упорядочить процессы, внести изменения в нормативную базу, объединить усилия с волонтерами, обеспечив их оснащение и организацию работы в зоне СВО.

По его словам, необходимо предоставить дополнительную поддержку семьям пропавших без вести военнослужащих. Белоусов сообщил, что механизм выплат детям из таких семей разработан, проект нормативного правого акта направлен в правительство "Просьба ускорить его принятие", - заявил министр.

Андрей Белоусов правительство СВО Минобороны
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