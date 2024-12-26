Кино для укрепления традиционных ценностей получит господдержку от Минкультуры

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Минкультуры России утвердило список приоритетных тем для государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2025 году, среди них темы, связанные с сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также героизмом участников СВО и Великой Отечественной войны.

Как сообщила министр культуры Ольга Любимова, в список вошли основные темы, связанные с сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей: культура и традиции России, история и противодействие попыткам ее фальсификации, научные открытия и достижения в области технологий и промышленности, популяризация института семьи.

Также господдержку получат фильмы, посвященные русскому театру, роли педагога и наставника, образу будущего России, традициям коренных малочисленных народов, развитию Дальнего Востока, Арктики и других регионов, добровольчеству и международному гуманитарному сотрудничеству.

Министерство также планирует поддержать картины, посвященные теме героизма и самоотверженности участников СВО и Великой Отечественной войны. Кроме того, будут экранизированы произведения русской классической литературы.