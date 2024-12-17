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Принят закон об обязательной воспитательной работе при организации отдыха детей

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон о совершенствовании правового регулирования отдыха и оздоровления детей в соответствии с национальными целями развития.

Закон № 726008-8 наделит Минпросвещения правом утверждать федеральную программу воспитательной работы для организаций, обеспечивающих отдых детей и их оздоровление, календарный план воспитательной работы, а также примерную структуру сайтов таких организаций и формата предоставления информации.

Законом обяжет организации, обеспечивающие отдых детей и их оздоровление, создавать и вести свой сайт, утверждать программу воспитательной работы и календарный план воспитательной работы "с описанием конкретных мероприятий по дням с учетом смен и возрастных групп детей, разработанные в соответствии с федеральной программой воспитательной работы для организаций отдыха детей и их оздоровления и календарным планом воспитательной работы, утвержденными Минпросвещения России".

Также устанавливается, что в соответствии с программой воспитательной работы и календарным планом воспитательной работы проводятся "родительские дни, мероприятия по воспитанию детей, направленные на развитие личности, формирование у детей трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде".

Закон вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Минпросвещения Госдума
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