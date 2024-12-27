Две семьи с детьми вернулись в Россию из Сирии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о возвращении из Сирии двух российских семей.

"Ранее к нам поступили обращения с просьбой об оказании содействия в возвращении семей из Сирийской Арабской Республики в Россию", - написала она в своем телеграм-канале.

По ее словам, борт Минобороны РФ приземлился в Подмосковье в четверг.

"Обе семьи с детьми - мама с грудным ребёнком, а также папа, мама, дедушка и трое детей. Рады, что всё завершилось благополучно", - сообщила Львова-Белова, поблагодарив за оказанную помощь МИД РФ, российское посольство в Сирии и Минобороны РФ.