Путин заявил, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы

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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет оказывать поддержку Сирии в стабилизации ситуации в стране, но определять будущее Сирии должны сами сирийцы на основе диалога.

"Мы готовы оказывать сирийскому народу необходимую поддержку в вопросах нормализации обстановки, оказании неотложной гуманитарной помощи и запуска полноформатного постконфликтного восстановления", - сказал Путин по итогам переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Кремле.

Глава государства отметил при этом: "Исходим из того, что определять будущее Сирии должны сами сирийцы путем инклюзивного диалога".

Путин выразил надежду, что в конечном итоге Сирия преодолеет нынешнюю кризисную ситуацию.

"Мы искренне желаем, чтобы сирийский народ успешно преодолел все возникающие вызовы, связанные с нынешним переходным периодом", - сказал президент РФ.

Путин заявил, что в ходе обсуждения с иранским коллегой ситуации вокруг Сирии Россия "была и остается приверженной комплексному урегулированию в этой стране на основе уважения ее суверенитета, независимости и территориальной целостности".