При атаке дрона ВСУ на школу в белгородском поселке никто не пострадал

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на школу в поселке Борисовка в пятницу.

"Беспилотник атаковал территорию школы в поселке Борисовка. (...) никто не пострадал. Дрон сдетонировал о землю возле ограждения. Разрушений и повреждений здания нет. Администрация вместе с силовыми структурами проводят отправку детей по домам", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, принято решение прекратить учебный процесс в этой школе и во всех образовательных учреждениях Борисовского района.